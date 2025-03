Promocja za gwiazdę Barcelony. Man United przygotowuje 60 milionów

Barcelona może otrzymać ofertę za Raphinhę. Manchester United liczy bowiem na transfer gwiazdora, na co wystarczyć ma tylko 60 milionów euro, o czym donosi "Football London".

Tylko 60 milionów za Raphinhę

Barcelona ma wielu graczy, którzy w najbliższym, letnim okienku transferowym mogą odejść z klubu. Mowa jednak głownie o takich zawodnikach, których to Duma Katalonia będzie chciała się pozbyć. Do nich nie do końca zalicza się Raphinha, który w tym sezonie imponuje formą i jest absolutnym liderem zespołu. Niemniej okazuje się, że Brazylijczyk wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród innych klubów w Europie.

Według informacji przekazanych przez serwis “Football London”, Raphinha trafił na celownik Manchesteru United. Gwiazdor FC Barcelony jest rozważany jako potencjalne letnie wzmocnienie Czerwonych Diabłów i co więcej, może kosztować tylko 60 milionów euro. A to wydaje się być absolutną promocją za gracza tej klasy, który ma przed sobą jeszcze kilka sezonów gry na wysokim poziomie.

Raphinha w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 41 spotkań, w których zdobył w sumie 27 goli oraz zanotował 19 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia 28-letniego skrzydłowego rodem z Brazylii na 80 milionów euro, a jego obecna umowa z zespołem ze stolicy Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Łącznie dla swojego klubu rozegrał 128 spotkań i 47 razy trafił do siatki.

