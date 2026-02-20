Pogoń złożyła ofertę 2,5 miliona za napastnika z PKO Ekstraklasy!

PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Pogoń oferuje sporo pieniądze za Karola Czubaka

Pogoń Szczecin w tym sezonie ma swoje problemy. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga zawodzi swoich kibiców. Aktualnie bowiem Portowcy znajdują się na 14. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i mają tylko trzy oczka przewagi nad strefą spadkową.

Niemniej władze klubu nawet nie myślą o walce o utrzymanie i chcą wzmocnić swój zespół. W końcówce okienka transferowego numerem jeden i absolutnym priorytetem dla Szczecinian jest pozyskanie nowego napastnika. W tym kontekście padało już ostatnio sporo nazwisk, ale konkretne zainteresowanie dotyczy gracza z PKO Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z serwisu „pogonsportnet.pl”, Pogoń Szczecin złożyła ofertę w wysokości w sumie 2,5 miliona euro (w pakiecie, najpewniej z bonusami) za Karola Czubaka z Motoru Lublin.

Karol Czubak w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył w nich 11 goli oraz zanotował dwie asysty. 26-letni napastnik w przeszłości bardzo dobrze spisywał się także w barwach Arki Gdynia na poziomie Betclic 1. ligi. Nieudanym czasem okazała się z kolei przygoda w KV Kortrijk. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika Motoru Lublin na 900 tysięcy euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Widzew sprowadzi Siemieńca i Masłowskiego?! Prezes Łodzian zabrał głos