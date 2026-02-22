Koniec sagi! Raków zdecydował ws. transferu Ariela Mosóra

Ariel Mosór w ostatnim czasie intensywnie łączony był z odejściem z Rakowa Częstochowa. Okazuje się, że jednak zostanie pod Jasną Górą, o czym poinformował "FootballScout".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Mosór zostaje w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć trzeba przyznać, że wejście w rok 2026 okazało się dla klubu spod Jasnej Góry problematyczne. Przejęcie zespołu przez Łukasza Tomczyka spowodowało, że Medaliki przegrały z Wisłą Płock, a następnie dwukrotnie zremisowały bezbramkowo z Radomiakiem Radom oraz Zagłębiem Lubin. Ostatnio jednak udało się w końcu wygrać przed własną publicznością.

Niemniej w ostatnim czasie sporo mówiło się w kontekście ruchów transferowych do klubu z Częstochowy. Jednym z najgorętszych tematów było odejście Ariela Mosór do Arki Gdynia. Środkowy obrońca łączony był z zespołem z Trójmiasta od tygodni, sprawa się przeciągała, ale w końcu jest ostateczna decyzja. Według informacji przekazanych przez FootballScouta na platformie X (dawniej Twitter), Raków zdecydował, że Mosór zostaje w zespole. Tym samym Arka musi obejść się smakiem.

Ariel Mosór w tym sezonie rozegrał w sumie sześć spotkań, a na murawie spędził łącznie nieco ponad 480 minut. W zespole z Częstochowy rozegrał od dołączenia latem 2024 roku 18 spotkań i zdobył jednego gola. Wcześniej – broniąc barw Piasta Gliwice – uznawany był za jednego z najlepszych środkowych obrońców w lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 900 tysięcy euro.

