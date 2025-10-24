Oferują 350 mln euro za Yamala. Barcelona nie mogła postanowić inaczej

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

PSG oferuje ponad 350 mln euro za Yamala

Lamine Yamal stał się głównym celem Paris Saint-Germain, które ma ochotę na rekordowy transfer. Według informacji serwisu Fichajes francuski klub jest gotów zapłacić za 18-letniego skrzydłowego Barcelony nawet ponad 350 milionów euro.

Yamal w ostatnich miesiącach wyrósł na prawdziwą gwiazdę Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Jego rozwój zachwyca cały piłkarski świat, a PSG widzi w nim zawodnika, który mógłby stać się twarzą nowego projektu sportowego w Paryżu.

Barcelona jednak nie zamierza nawet rozważać sprzedaży. Klub w maju 2025 roku przedłużył z Yamalem kontrakt do 2031 i podniósł jego pensję do 15 milionów euro rocznie. Ponadto władze Dumy Katalonii wpisały w umowę astronomiczną klauzulę wykupu wynoszącą miliard euro.

Czy Barcelona powinna rozważyć sprzedaż Yamala za 350 mln euro? Tak, to ogromna suma

Nie, to wciąż za mało Tak, to ogromna suma 59%

Nie, to wciąż za mało 41% 32+ Votes

Dla PSG sprowadzenie Hiszpana byłoby niezwykle spektakularnym ruchem i absolutnym pokazem siły. Niemniej jednak operacja wydaje się niemal niemożliwa. Yamal ma w Barcelonie pozycję nie do ruszenia. Wokół niego budowany jest cały zespół, a sam piłkarz wielokrotnie podkreślał, że w stolicy Katalonii czuje się jak w domu. W tej sytuacji decyzja nie mogła być inna.

Według Fichajes Paryżanie wciąż analizują możliwości, jednak decyzja Barcelony jest jasna. Klub nie zamierza sprzedawać swojego diamentu i to nawet za rekordową kwotę. Wygląda na to, że Nasser Al-Khelaifi będzie musiał poszukać innego gwiazdora.