Oferują 350 mln euro za Yamala. Barcelona nie mogła postanowić inaczej

PSG oferuje ponad 350 mln euro za Yamala
Lamine Yamal stał się głównym celem Paris Saint-Germain, które ma ochotę na rekordowy transfer. Według informacji serwisu Fichajes francuski klub jest gotów zapłacić za 18-letniego skrzydłowego Barcelony nawet ponad 350 milionów euro.
Yamal w ostatnich miesiącach wyrósł na prawdziwą gwiazdę Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Jego rozwój zachwyca cały piłkarski świat, a PSG widzi w nim zawodnika, który mógłby stać się twarzą nowego projektu sportowego w Paryżu.
Barcelona jednak nie zamierza nawet rozważać sprzedaży. Klub w maju 2025 roku przedłużył z Yamalem kontrakt do 2031 i podniósł jego pensję do 15 milionów euro rocznie. Ponadto władze Dumy Katalonii wpisały w umowę astronomiczną klauzulę wykupu wynoszącą miliard euro.
Dla PSG sprowadzenie Hiszpana byłoby niezwykle spektakularnym ruchem i absolutnym pokazem siły. Niemniej jednak operacja wydaje się niemal niemożliwa. Yamal ma w Barcelonie pozycję nie do ruszenia. Wokół niego budowany jest cały zespół, a sam piłkarz wielokrotnie podkreślał, że w stolicy Katalonii czuje się jak w domu. W tej sytuacji decyzja nie mogła być inna.
Według Fichajes Paryżanie wciąż analizują możliwości, jednak decyzja Barcelony jest jasna. Klub nie zamierza sprzedawać swojego diamentu i to nawet za rekordową kwotę. Wygląda na to, że Nasser Al-Khelaifi będzie musiał poszukać innego gwiazdora.