10 milionów euro dla Pogoni Szczecin? Talent rozchwytywany!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Przyborek w Premier League? Pogoń chce wielką kasę

Pogoń Szczecin w 2022 roku sprzedała Kacpra Kozłowskiego do Brighton za 11 milionów euro. Od tego czasu czeka na kolejny wielki zarobek, pielęgnując swoje największe talenty. Niewykluczone, że wkrótce otrzyma podobne pieniądze za Adriana Przyborka, który rozegrał już dla niej 80 spotkań. Raptem 18-letni skrzydłowy może pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem, a co za tym idzie – również dojrzałością.

Występy Przyborka śledzi kilka uznanych europejskich ekip. Do tej pory łączono go z portugalskimi gigantami – Benficą i Sportingiem. Do gry wchodzą również Anglicy, a dokładniej Nottingham Forest. „TEAMtalk” twierdzi, że władze tego klubu już kilka razy skontaktowały się z Pogonią, aby wybadać temat ewentualnego transferu. Przyborek został pozytywnie zweryfikowany, a do jego głównych cech mają należeć wszechstronność, technika, szybkość oraz odpowiednia mentalność.

Pogoń nie planuje sprzedaży Przyborka zimą, więc do poważnych rozmów powinno dojść dopiero w drugiej części tego sezonu. W Szczecinie 18-latek jest bardzo ceniony, dlatego jego ewentualny przyszły pracodawca musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Mowa o kwocie w okolicach 10 milionów euro, a do tego mogą dojść jeszcze bonusy.

Przyborek w tym sezonie wystąpił w 16 meczach, a jego dorobek to trzy bramki oraz dwie asysty. Był bohaterem meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa, strzelając w dogrywce zwycięskiego gola.