Peda niedawno grał w reprezentacji Polski. Teraz jest łączony z trzecią ligą

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patryk Peda

Patryk Peda łączony z Foggią

W październiku 2023 roku selekcjoner Michał Probierz zaskoczył wszystkich, sensacyjnie powołując do reprezentacji Polski 22-letniego Patryka Pedę. Środkowy obrońca zadebiutował w meczu eliminacji do Euro 2024 przeciwko Wyspom Owczym, a potem zagrał z Mołdawią. W listopadzie otrzymał kolejną szansę i wystąpił w spotkaniu z Czechami. Jednak po tym meczu jego przygoda z kadrą narodową dobiegła końca.

Peda latem tego roku wrócił do Palermo, ale wszystko wskazuje na to, że w zimowym okienku transferowym znów zmieni otoczenie. Dotychczas był gracz SPAL rozegrał jedynie 31 minut w rozgrywkach Serie B. Ma na swoim koncie również dwa mecze w Pucharze Włoch.

Okazuje się, że 3-krotny reprezentant Polski w styczniu może trafić do Foggi, która występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Jak czytamy w serwisie contro-piede.it, klub poważnie myśli o wypożyczeniu polskiego obrońcy. Drużyna zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli Serie C. Warto podkreślić, że Peda jest związany z Palermo do końca czerwca 2028 roku. Na zapleczu Serie A ma łącznie na swoim koncie 35 spotkań.