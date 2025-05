Znamy kolejnego beniaminka Serie A. Powrót po 34. latach

W niedzielę poznaliśmy drugiego beniaminka Serie A. We włoskiej elicie w przyszłym sezonie będzie rywalizowała Pisa. Toskański zespół wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej po 34. latach.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze oraz sztab Pisy

Pisa z awansem do Serie A

Rozgrywki Serie B miały od początku sezonu swojego dominatora, którym było Sassuolo. Drużyna Fabio Grosso jako pierwsze zapewniła sobie bilet do Serie A. Tymczasem w niedzielne popołudnie poznaliśmy już drugiego beniaminka w najwyższej klasie rozgrywkowej. W kolejnej kampanii we włoskiej elicie będziemy mogli oglądać Pisę.

Drużyna prowadzona przez Filippo Inzaghiego rozgrywała dziś swoje spotkanie. Ostatecznie mecz nie ułożył się po ich myśli, ponieważ przegrali z Bari (0:1). Bezpośredni rywal Pisy – Spezia jednak też tego dnia uznała wyższość rywala. Taki wynik sprawił, że to ostatecznie toskańczycy zagwarantowali sobie awans do Serie A.

Pisa wróciła do włoskiej elity po 34. latach przerwy. W sezonie 1990/91, ostatni klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej, barwy drużyny reprezentował młody Diego Simeone. Obok Argentyńczyka występowali jeszcze m.in. Duńczyk Henrik Larsen, a także Włoch Michele Padovano. Awans toskańczyków do Serie A z pewnością będzie długo świętowany przez mieszkańców Pizy.

Zostało już ostatnie miejsce gwarantujące awans do włoskiej elity. Rozstrzygnie się one w barażach. Największym faworytem do zgarnięcia biletu jest Spezia. W barwach tego zespołu występują Polacy – Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca.