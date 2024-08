Reprezentant Polski powinien dołączyć do Lechii? Michał Probierz zabrał głos

Patryk Peda to gracz, o którym było głośno po powołaniu do reprezentacji Polski Michała Probierza. Selekcjoner w rozmowie z Meczykami zabrał głos na temat 22-latka.

Michał Probierz o Patryku Pedzie

Patryk Peda to 22-latek, który dzisiaj broni barw Palermo. Mimo że piłkarz ostatnio grał w niższych klasach rozgrywkowych we Włoszech, to nie przeszkodziło to w tym, aby Peda zadebiutował w kadrze.

Ostatnio nie brakuje doniesień na temat przyszłości piłkarza. Konkretnym przekazem na temat zawodnik w rozmowie z Meczykami wyróżnił się selekcjoner kadry. Doświadczony trener wprost przekonywał, że zawodnik mógłby skorzystać z opcji gry w Lechii Gdańsk.

– Jeżeli obierze taką drogę, to będzie to dla niego dobre, bo będzie miał możliwość grania. A najważniejsze jest dla mnie to, by grał. Po debiucie w reprezentacji liczyłem, że zmieni klub i będzie mu łatwiej. Został jednak w Serie C, do tego odniósł kontuzję i wypadł z obiegu – mówił Michał Probierz przed kamerą Meczyków.

Przez długi czas wydawało się, że Peda zakotwiczy w PKO BP Ekstraklasie. Zawodnikiem zainteresowana była nie tylko ekipa z Polsat Plus Arena Gdańsk. Ponadto piłkarz znajdował się na liście życzeń Rakowa Częstochowa czy Cracovii, a także Motoru Lublin, mającego ambitne plany związane z powrotem do elity.

Peda ma kontrakt ważny z Palermo do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 400 tysięcy euro. Drużyna polskiego defensora do gry wróci 16 sierpnia. Palermo w pierwszej kolejce Serie B zmierzy się z Brescią Calcio. Mecz zacznie się o godzinie 20:30. Tydzień później na drodze Sycylijczyków stanie Pisa.

