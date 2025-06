PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Petar Stojanović o krok od Legii Warszawa

Legia Warszawa w letnim okienku przechodzi przebudowę kadry. Już wiemy, że na ławce trenerskiej stołecznego klubu będzie zasiadał Edward Iordanescu. Michał Żewłakow natomiast rozgląda się za nowymi zawodnikami. Wojskowi natomiast we wtorek zakończyli współpracę z młodym bramkarzem. Jakub Zieliński bowiem został piłkarzem VfL Wolfsburg.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Legii Warszawa przekazuje serwis nogomania.com. Otóż Wojskowi lada moment mogą wzmocnić kadrę poważnym nazwiskiem. Bliski przeprowadzki na Łazienkowską jest Petar Stojanović. Słoweniec ostatnio był związany z Salernitaną, do której był wypożyczony z Empoli. Defensor ma rozegranych 61 meczów na poziomie Serie A.

Co ciekawe, już wcześniej Petar Stojanović był łączony z przeprowadzką do Polski. Zainteresowanie reprezentantem Słowenii przejawiała bowiem Wieczysta Kraków. Wspomniane źródło zaznacza jednak, że to Legia Warszawa ma być kolejnym przystankiem w piłkarskiej karierze 29-letniego defensora.

Petar Stojanović w minionym sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce Salernitany. Przygoda Słoweńca na boiskach Serie B nie była udana. 29-latek nie imponował formą, a na dodatek wraz z zespołem Granaty spadł z ligi.