fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński popisał się kapitalnym golem w wyjazdowym starciu SSC Napoli przeciwko Spezii Calcio. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 25. minucie, kierując piłkę do siatki po mocnym strzale z lewej.

Piotr Zieliński z przytupem skończył sezon w Serie A

Reprezentant Polski strzelił w boju ze Spezią Calcio gola na 2:0

28-latek zdobył w tej kampanii sześć bramek w 35. spotkaniach

Zieliński z szóstym golem w Serie A w sezonie 2021/2022

Piotr Zieliński w ostatnim czasie był na świeczniku czołowych mediów w Europie. Wpływ na taki stan rzeczy miało to, że reprezentant Polski znalazł się podobno na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Zieliński trafił do ekipy z Neapolu w 2016 roku. Co prawda umowa 28-latka obowiązuje z Napoli do 2024 roku. Niemniej piłkarz co jakiś czas łączony jest z transferem do większego klubu.

Tymczasem w niedzielnym boju 38. kolejki ligi włoskiej reprezentant Polski wyróżnił się trafieniem w starciu przeciwko Spezii Calcio. Polak strzelił jednocześnie pierwszego gola w Serie A w 2022 roku. Wcześniej Zieliński wpisał się na listę strzelców dawno temu, bo 4 grudnia, gdy Napoli mierzyło się z Atalantą.

🧨 PETARDA ZIELIŃSKIEGO! 🧨



Bomba reprezentanta Polski! 🇵🇱 😳 Musicie zobaczyć to trafienie piłkarza SSC Napoli! Włączcie Eleven Sports 2!#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/OgcnJ5vZ8I — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 22, 2022

Reprezentant Polski zanotował szóste trafienie w trakcie trwającej kampanii w 35. rozegranym meczu. Na koncie Zielińskiego znalazło się również pięć asyst. W niedzielnym boju ligowym pomocnik spędził na placu gry 68 minut. Polaka zmienił Dries Mertens.

Czytaj więcej: Zieliński na celowniku słynnego szkoleniowca