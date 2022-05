PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Przyszłość Piotr Zielińskiego w Napoli stoi pod dużym znakiem zapytania. Na decyzje w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać, ale we włoskich mediach coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu i przenosinach do Premier League. Reprezentanta Polski w Tottenhamie Hotspur chciałby podobno mieć Antonio Conte.

Zieliński ponownie łączony z Tottenhamem

Zieliński ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych. Po udanej rundzie jesiennej, wiosną stracił uznanie w oczach trenera Luciano Spallettiego i przestał regularnie pojawiać się w podstawowym składzie zespołu. W efekcie pojawiły się spekulacje dotyczące jego przyszłości w drużynie.

W ostatnim czasie w mediach informowano o dwóch możliwych kierunkach, jakie mógłby obrać Zieliński podczas letniego okna transferowego. Jednym z nich był Bayern Monachium, z kolei drugim Tottenham Hotspur. O ile przenosiny Polaka do bawarskiego giganta wydają się być mało prawdopodobne, to we włoskich mediach coraz głośniej mówi się o jego możliwym transferze do Tottenhamu.

Jak poinformował Alfredo Pedulla, od dawna fanem talentu Zielińskiego jest dyrektor Tottenhamu Fabio Paratici, natomiast menedżer Kogutów Antonio Conte chciał sprowadzić go do Interu Mediolan latem 2019 roku, ale przeprowadzenie transferu okazało się niemożliwe.

Conte, który w Tottenhamie pracuje od listopada ubiegłego roku, chętnie sięga po zawodników z włoskiej Serie A. W styczniu do londyńskiego klubu trafili Rodrigo Bentancur i Dejan Kulusevski.

Na razie nie wiadomo, czy Napoli będzie gotowe na sprzedaż Zielińskiego, a jeżeli tak, to jakie będzie miało oczekiwania.

