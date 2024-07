Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

“Dam z siebie wszystko, aby uszczęśliwić fanów” – deklaruje Zieliński

Inter Mediolan w sobotę po południu ogłosił transfer, na który czekała cała sportowa Polska. Po raz pierwszy w historii piłkarz z naszego kraju został zawodnikiem Nerazzurri. Zaszczytu gry w niebiesko-czarnej koszulce dostąpi Piotr Zieliński. Reprezentant Polski po ośmiu latach odszedł z Napoli i podpisał z Il Biscione czteroletni kontrakt. Tuż po oficjalnym ogłoszeniu przez włoski klub, na stronie internetowej ukazał się pierwszy wywiad z 30-letnim środkowym pomocnikiem.

Zieliński odpowiadał na pytania między innymi o jego odczuciach po transferze do Interu oraz byciu pierwszym Polakiem w historii klubu. Ponadto kapitan biało-czerwonych na Euro 2024 zwrócił się również do kibiców, deklarując pełne zaangażowanie w pomoc przy zdobyciu następnych trofeów.

– Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ dołączam do jednej z najlepszych drużyn na świecie. To dla mnie zaszczyt. Nie mogę się doczekać startu. To prawda, środek pola jest jedną z mocnych stron Interu. Postaram się dać z siebie wszystko, mając nadzieję, że zespół stanie się jeszcze silniejszy – powiedział Piotr Zieliński w wywiadzie z klubowymi mediami Interu Mediolan.

– Jestem we Włoszech od dwunastu lat i bardzo się cieszę, że mogę kontynuować tutaj swoją karierę. Czuję się bardzo dobrze i myślę, że dobrze się dopasuje do drużyny – dodał pomocnik reprezentacji Polski.

– Jestem dumny z tego powodu, że będę pierwszym Polakiem, który nosi tę prestiżową koszulkę. Inter to świetny zespół i dam z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Postaram się dać z siebie wszystko, aby uszczęśliwić fanów. Są fantastyczni, a San Siro to jeden z najpiękniejszych stadionów we Włoszech. Zrobię co w mojej mocy, aby pokazać swoje umiejętności i przynieść klubowi więcej trofeów – wyznał nowy gracz Interu.

Inter Mediolan nowy sezon rozpocznie w weekend 17-18 sierpnia od wyjazdowego meczu przeciwko Genoi. Pierwsze spotkanie przed własną publicznością Nerazzurri rozegrają tydzień później, a ich rywalem będzie beniaminek ligi – Como.