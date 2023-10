fot. Imago/Antonio Balasco/IPA Sport Na zdjęciu: Rudi Garcia

Napoli notuje przeciętne wyniki na starcie sezonu 2023/2024

Rudi Garcia otrzymał ultimatum, a najbliższe mecze zadecydują o jego przyszłości

Francuz musi poprawić rezultaty, aspekty taktyczne oraz relacje z zawodnikami

Zmiana tylko odłożona w czasie?

Po odejściu Luciano Spallettiego ekipę mistrza Włoch objął Rudi Garcia. Początki jego przygody w Neapolu nie należą do udanych. Drużyna notuje przeciętne wyniki, a przede wszystkim straciła swój główny atut w postaci ofensywnej i atrakcyjnej gry. Choć największe gwiazdy, czyli Victor Osimhen, Chwicza Kwaracchelia i Piotr Zieliński pozostali w zespole, ten prezentuje się zdecydowanie gorzej niż w poprzednim sezonie.

Po ostatniej ligowej porażce przyszłość Garcia stanęła pod znakiem zapytania. Spotkał się on z Aurelio De Laurentiisem, który nie podjął jeszcze decyzji o zwolnieniu. Francuz otrzymał natomiast ultimatum. Musi on poprawić pewne aspekty swojej pracy, dotyczące między innymi założeń taktycznych oraz kontaktu z czołowymi zawodnikami. Powinno się to przełożyć również na osiągane wyniki. Dla Garcii kluczowe będą najbliższe mecze z Hellasem, Unionem Berlin i Interem Mediolan. Jeśli Napoli zawiedzie, były trener Marsylii pożegna się z pracą we Włoszech.

#Napoli concederà ancora una chance a Rudi #Garcia, che dovrà correggere alcuni aspetti tattici e migliorare gestione dello spogliatoio (troppi dissidi coi big). Le sfide contro Verona, Union Berlin e Milan saranno decisive. La pazienza di ADL (quasi) esaurita. Vietato sbagliare — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 11, 2023

Trudno w tej chwili prognozować, kto mógłby objąć mistrzów Włoch. Łączony z tym stanowiskiem Antonio Conte zaprzeczył, jakoby miał w najbliższym czasie wrócić do pracy.

