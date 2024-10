Zieliński znów zebrał pochlebne komentarze. Kolejny dobry występ

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Zieliński wywiązuje się ze swoich zadań w Interze Mediolan

Piotr Zieliński zachwycił w niedzielnym meczu z Juventusem zdobywając dwie bramki, a hit zakończył się imponującym wynikiem 4:4. W środę, w starciu przeciwko Empoli Simone Inzaghi postawił na Frattesiego, Barellę i Mkhitaryana w środku pola, a polski pomocnik na placu gry pojawił się w 65. minucie. Szkoleniowiec Interu Mediolan wielokrotnie podkreślał, że w obecnej kampanii będzie rotował składem i tak też czyni.

Zieliński spędził na boisku niecałe 30 minut, ale po raz kolejny zaliczył bardzo solidny występ. Po jego wejściu Inter Mediolan zdobył dwie bramki i pewnie ograł Empoli 3:0. “Po wyniku 0:2 dla niego staje się to swego rodzaju pokazem. Musi dopilnować, by Inter utrzymał posiadanie piłki, a Polak robi to z klasą” – napisał o występie byłego gracza Napoli serwis fcinternews.it. “Zaraz po jego wejściu Inter zdobywa drugiego gola, a on jest w samym centrum akcji razem z Barellą” – krótko z kolei podsumował jego grę serwis “Calciomercato”. W obu przypadkach “Zielu” otrzymał notę sześć.

Inter Mediolan dzięki wygranej utrzymał dystans do liderującego Napoli, które we wtorek pokonało Milan. Azzurri są na szczycie tabeli z 25 punktami, a zespół z Mediolanu traci do nich cztery oczka. Trzecia jest Atalanta, a czwarty Juventus.

