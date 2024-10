fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Ruben Amorim ma przejąć Man Utd po przerwie na reprezentację

Manchester United w tej kampanii zdecydowanie nie spełnia pokładanych nadziei. Drużyna miała rywalizować o wywalczenie miejsca premiowanego gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Rzeczywistość jest jednak taka, że Czerwone Diabły w tym sezonie Premier League zaliczyły już cztery porażki i plasują się w drugiej dziesiątce tabeli. To kosztowało posadę Erika ten Haga, który po 14 meczach legitymował się bilansem 1,21 punktu na mecz.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X dał natomiast do zrozumienia, że nowym trenerem Man Utd będzie Ruben Amorim. Portugalczyk jednak będzie musiał przed zmianą pracodawcy odbyć 30-dniowy okres wypowiedzenia. To sprawia, że stery nad drużyną z Old Trafford przejmie dopiero po najbliższej przerwie na mecze reprezentacyjne. Do tego momentu zespołem będzie dowodził Ruud van Nistelrooy.

Tymczasem już w najbliższy weekend przed holenderskim trenerem ciekawe wyzwanie. Man Utd w roli gospodarza zmierzy się z Chelsea. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30. Z kolei w przyszłym tygodniu w Lidze Europy piłkarze Czerwonych Diabłów zagrają z PAOK-iem Saloniki. Tymczasem w ostatnim spotkaniu przed przerwą na kadrę Man Utd czeka batalia Leicester City.

Czytaj więcej: Real straci kluczowego gracza? Szejkowie mogą kusić milionami