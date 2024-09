Zalewski wrócił do składu Romy! Nowy trener daje nowe nadzieje

Nicola Zalewski powrócił do pełnych treningów z drużyną AS Romy po okresie nieobecności związanej z zamieszaniem transferowym. Po nieudanej sprzedaży do Galatasaray, Polak został odstawiony na boczny tor, ale nowy trener Ivan Juric widzi w nim kluczowego zawodnika, pisze "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Jurić wierzy z Zalewskiego i przywrócił go do składu Romy

Nicola Zalewski ponownie trenował z resztą zespołu Romy po okresie, w którym brał udział jedynie w treningach przygotowania fizycznego. W zeszłym tygodniu zaliczył jedynie część atletyczną, omijając techniczne aspekty przygotowań. Teraz jednak, pełen energii, celuje w nadchodzący mecz z Athletic Bilbao, w którym Roma zadebiutuje w rozgrywkach Ligi Europy. Dla nowego trenera, Ivana Juricia, będzie to również pierwsza okazja, by poprowadzić drużynę w rozgrywkach międzynarodowych.

Zalewski znalazł się poza składem po tym, jak jego transfer do Galatasaray za 11 milionów euro nie doszedł do skutku. Klub planował nie tylko zainkasować kwotę transferu, ale także zagwarantować sobie procent z przyszłej sprzedaży. Gdy transakcja upadła, Roma była niezadowolona z obrotu spraw i tymczasowo odsunięto Zalewskiego od gry. Były trener, Daniele De Rossi, sugerował wówczas, że wszystko zależy od przedłużenia kontraktu zawodnika, co nadal jest tematem negocjacji z jego agentem. Nieprawidłowości w zarządzaniu tą sytuacją przyczyniły się do rezygnacji CEO Romy, Liny Souloukou.

Nowy trener Romy, Ivan Juric, od początku swojej kadencji wyrażał pozytywne opinie o Zalewskim. Na pierwszej konferencji prasowej stwierdził, że sytuacja zawodnika zmierza ku rozwiązaniu, a sam piłkarz może odegrać ważną rolę w drużynie. Juric już prowadząc Torino starał się ściągnąć go do swojej ekipy. Teraz ma szansę pracować z nim w Rzymie, gdzie widzi go jako kluczowy element swojej taktyki na nadchodzący sezon.

Juric rozważa zmianę systemu na 3-4-3, który testował w zeszłym tygodniu. Z Paulo Dybalą grającym szeroko na prawej stronie, Zalewski mógłby zająć drugą flankę, wspierając drużynę na pozycji wahadłowego. Trener przyznał, że brakuje mu opcji na tej pozycji, co czyni Zalewskiego niezbędnym w nowej formacji.

Zobacz również: Właściciel Romy chce przejąć klub z Premier League. Rozmowy blisko finalizacji