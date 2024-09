Właściciel Romy chce przejąć klub z Premier League. Rozmowy blisko finalizacji

Dan Friedkin, właściciel AS Romy, jest bliski sfinalizowania zakupu Evertonu. Transakcja może opiewać na blisko 500 milionów funtów, a negocjacje chylą się ku końcowi.

Friedkin zbliża się do przejęcia Evertonu

Dan Friedkin, właściciel Romy, ponownie jest bardzo bliski, by stać się większościowym udziałowcem Evertonu. Choć już w czerwcu wydawało się, że Friedkin Group przejmie angielski klub, negocjacje załamały się z powodu obaw dotyczących długów The Toffees wobec innych inwestorów. Teraz, jak informuje “Sky Sports News”, sytuacja zmieniła się i transakcja ma być bliska finalizacji.

Według najnowszych doniesień, przejęcie Evertonu przez Friedkina może wiązać się z inwestycją kapitałową w wysokości od 400 do 500 milionów funtów, czyli od 478 do 598 milionów euro. Jest to kluczowy moment dla przyszłości klubu z Liverpoolu, który zmaga się z finansowymi wyzwaniami i słabymi wynikami na boisku.

Jednak dla Friedkina nie wszystko idzie gładko na włoskim podwórku. Sytuacja w Romie, której również jest właścicielem, jest napięta po zwolnieniu ikony klubu, Daniele De Rossiego. Ta decyzja wywołała falę protestów w Rzymie, a fani wyrażają swoje niezadowolenie zarówno na ulicach, jak i na stadionie. Podczas ostatniego meczu z Udinese, który Roma wygrała 3:0, kibice na Curva Sud pojawili się na trybunach dopiero po 30 minutach, aby zaprotestować przeciwko decyzjom zarządu.

W dodatku, w skutek pogróżek, dyrektor generalna Romy, Lina Souloukou, została objęta ochroną policyjną, a następnie zrezygnowała ze stanowiska tuż przed niedzielnym meczem. To wszystko sprawia, że Friedkin musi balansować między dwoma klubami, które wymagają jego pełnej uwagi – jednym na włoskiej ziemi, a drugim w angielskiej Premier League.

