Zalewski nie zagra w meczu Inter – Fiorentina. Wszystko przez regulamin Serie A

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Inter dokończy mecz z Fiorentiną, Zalewski nie pojawi się na boisku

Nicola Zalewski pod koniec zimowego okna transferowego zmienił klub wewnątrz Serie A. Mimo ogromnego zainteresowania ze strony Olympique Marsylii ostatecznie reprezentant Polski przeniósł się do Interu Mediolan. Przy wyborze klubu kluczowa okazała się rola trenera, bowiem Simone Inzaghi osobiście zadzwonił do piłkarza, aby przekonać go do transferu.

Mimo braku treningu i zaledwie kilkunastu godzin z nową drużyną Zalewski zadebiutował w ostatnich derbach przeciwko Milanowi. Postawienie na 22-latka okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem Polak zaliczył asystę przy bramce na wagę remisu (1:1).

W czwartek Nerazzurri ponownie zagrają mecz ligowy. Na wyjeździe ich rywalem będzie Fiorentina, lecz będzie to spotkanie niecodzienne, ponieważ rozpocznie się od 16. minuty. Ma to związek z faktem, że jest to dokończeniu starcia z 14. kolejki, które odbyło się 1 grudnia 2024 roku. Mecz został przerwany z powodu zasłabnięcia Eduoardo Bove, który został przetransportowany do pobliskiego szpitala.

Jak informuje portal fcinter1908.it Nicola Zalewski nie będzie mógł wziąć udziału w starciu z Fiorentiną. Wszystko za sprawą regulaminu Serie A, który pozwala na udział w spotkaniu zawodników, którzy byli zarejestrowani w klubie w dniu meczu, czyli 1 grudnia.

Inter w przypadku zwycięstwa wskoczy na 1. miejsce w tabeli, zrównując się punktami z SSC Napoli. Obecnie podopieczni Simone Inzaghiego zajmują 2. miejsce w Serie A z dorobkiem 51 punktów.

Starcie na Artemio Franchi pomiędzy Fiorentiną a Interem rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:45. Poprzednia niedokończona rywalizacja zakończyła się wynikiem (0:0) w 16. minucie meczu.