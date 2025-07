Gwiazdor Juventusu odmówił Guardioli. Nie trafi do Manchesteru City

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Michele Di Gregorio nie rusza się z Turynu

Manchester City zdaje sobie sprawę, że w trwającym letnim okienku transferowym może stracić Edersona. Brazylijski bramkarz wzbudza bowiem zainteresowanie zamożnych klubów z Arabii Saudyjskiej oraz Turcji. Dlatego dziesięciokrotni mistrzowie Premier League rozglądają się na rynku za nowym golkiperem. Bardzo wysokie notowania u Pepa Guardioli ma Michele Di Gregorio, który na co dzień stoi między słupkami Juventusu.

Co więcej, jak podaje włoski portal „TuttoMercatoWeb”, Manchester City skontaktował się już z 27-letnim bramkarzem, któremu złożył wstępną ofertę. Jednak taki transfer najpewniej nie dojdzie do skutku. Zdaniem wspomnianego wyżej serwisu mierzący 187 centymetrów golkiper miał odrzucić propozycję. Wygląda na to, że reprezentant Włoch jest szczęśliwy w zespole Starej Damy i planuje kontynuować tam swoją karierę.

Michele Di Gregorio z powodzeniem broni dostępu do bramki Juventusu od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Turynu z Monzy. Na początku przebywał w drużynie Bianconerich na podstawie wypożyczenia, a ostatnio został wykupiony za ponad 14 milionów euro. Włoski golkiper, który w Juventusie zajął miejsce Wojciecha Szczęsnego, między słupkami ekipy z Piemontu rozegrał łącznie 47 meczów, wpuścił 48 goli i zachował 19 czystych kont. Fachowa strona „Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro.