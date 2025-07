Milan negocjuje transfer z Realu. Ma zastąpić lidera

Real Madryt ściągnął latem nowego lewego obrońcę, więc Fran Garcia może zmienić klub. Jego agent prowadzi rozmowy z Milanem - informuje "AS".

AS

Źródło: AS

fot. Associated Press Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Garcia w Milanie? Real ma już nowego obrońcę

Real Madryt od dawna poszukiwał lewego defensora, który zabezpieczy tę pozycję na lata. Ferland Mendy zbyt często wypadał z gry z uwagi na urazy, a Fran Garcia nie cieszył się pełnym zaufaniem. Na liście życzeń długi czas znajdował się Alphonso Davies, który na dobre zamknął temat przeprowadzki na Santiago Bernabeu, gdy podpisał nową umowę z Bayernem Monachium. Uwagę Królewskich przykuł natomiast Alvaro Carreras, który zaliczył bardzo udany sezon w Benfice. Po Klubowych Mistrzostwach Świata hiszpański gigant przyspieszył prace nad tym transferem i już go oficjalnie ogłosił.

Oznacza to, że jeden z obrońców zapewne opuści Madryt. Typowany do odejścia jest właśnie Garcia, bowiem Mendy wygrywał dotąd z nim rywalizację sportową. „AS” informuje, że realną opcją jest dla niego Milan, który musi zastąpić Theo Hernandeza. Francuz po latach spędzonych na San Siro zdecydował o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej.

Włoski klub nawiązał kontakt i rozpoczął rozmowy z agentem Garcii. Relacje między Milanem a Realem są bardzo dobre – w ostatnich latach te ekipy regularnie współpracowały na rynku transferowym. Garcia poszukuje regularnej gry, więc Mediolan może być dla niego odpowiednim kierunkiem.

Już tego lata Real na Milan zamienił Luka Modrić, który po wygaśnięciu umowy postanowił grać pod skrzydłami Massimiliano Allegriego.