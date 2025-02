Lewandowski znów na ławce? Flick ma plan na mecz z Valencią

FC Barcelona w czwartek zagra z Valencią w ćwierćfinale Pucharu Króla. Z informacji dziennika AS wynika, że Robert Lewandowski decyzją Hansiego Flicka rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Źródło: AS

Robert Lewandowski i Hansi Flick

Flick postawi na skład z ostatniego meczu, Lewandowski na ławce

FC Barcelona pod koniec lutego podejmowała przed własną publicznością Valencię w ramach 21. kolejki La Liga. Spotkanie niespodziewanie zakończyło się pogromem, bowiem Duma Katalonii wygrała aż (7:1). W tamtym starciu Robert Lewandowski wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Mimo to wpisał się na listę strzelców w 66. minucie, wykorzystując podanie Fermina Lopeza.

W czwartek (6 lutego) Barcelona ponownie zmierzy się z Valencią, lecz tym razem w krajowym pucharze. Najnowsze informacje prosto z Hiszpanii sugerują, że Hansi Flick ma podobny plan na nadchodzący mecz, co w ostatniej konfrontacji z Nietoperzami.

Javi Miguel z dziennika AS sugeruje, że podobnie jak ostatnio Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Tak samo w wyjściowym składzie nie zobaczymy Ronalda Araujo oraz Pedriego. Na boisku mają wyjść ci sami piłkarze, co w ostatniej potyczce.

Z tego wynika, że między słupkami po raz kolejny zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. W obronie powinni zagrać Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Alejandro Balde. Tercet pomocników mają stworzyć Marc Casado, Frenkie De Jong i Fermin Lopez, zaś z przodu zobaczymy Lamine Yamala, Ferrana Torresa i Raphinhę.

Todo apunta que Flick repetira el once del 7-1 en LaLiga. Pedri, Araujo y Lewandowski, en el banquillo. Mas informacion @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) February 5, 2025

Mecz Valencia – Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla odbędzie się w czwartek (6 lutego) o godzinie 21:30 na Estadio Mestalla. Niedawno do półfinału awansowało Atletico Madryt, które wygrało z Getafe (5:0). Inne pary ćwierćfinałowe, które powalczą o awans do półfinału to Leganes – Real Madryt i Real Sociedad – Osasuna.