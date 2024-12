Dramat w meczu Fiorentina – Inter. Piłkarz stracił przytomność

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Fiorentina - Inter

Spotkanie Serie A przerwane

W 17. minucie meczu Fiorentina – Inter doszło do dramatycznej sytuacji. Edoardo Bove nagle upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Do 22-latka, który stracił przytomność, od razu dobiegli piłkarze, którzy znajdowali się najbliżej. Służby medyczne błyskawicznie ruszyły do akcji, a zawodnik gospodarzy został otoczony przez kolegów z drużyny i graczy rywali.

🚨🚨🚨 Suspendido el Fiorentina – Inter después de que Eduardo Bove haya empezado a convulsionar en el terreno de juego pic.twitter.com/Fkeyg0eNDE — MARCA (@marca) December 1, 2024

Bove był reanimowany. Sędzia najpierw przerwał, a niedługo później zawiesił spotkanie. Włoski pomocnik został przewieziony do karetki, która ruszył do szpitala. Zawodnicy Fiorentiny i Interu zeszli z boiska i udali się do szatni.

Sky Sport przekazuje, że Bove oddycha samodzielnie. To pierwsza informacja o stanie zdrowia 22-latka, którą ujawniono po przerwaniu meczu.

Artykuł będzie aktualizowany.