Zalewski będzie miał nowego trenera? Pięciu kandydatów

Nicola Zalewski lada chwila może rozpocząć współpracę z kolejnym trenerem. AS Roma przegrała z Veroną i szuka następcy Ivana Juricia. Damiano Er Faina informuje o pięciu kandydatach.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski w tym tygodniu pozna nazwisko nowego szkoleniowca?

AS Roma gra w kratkę, a zwycięstwa przeplata porażkami. Pięć ostatnich spotkań Giallorossich to tylko dwa zwycięstwa i trzy przegrane. W niedzielę stołeczna ekipa nie poradziła sobie z Hellasem Verona, a decydującą bramkę straciła w 88. minucie. Jedną z głównych postaci tego meczu był Nicola Zalewski. 22-latek przyczynił się do utraty pierwszego gola, ale później zaliczył asystę przy trafieniu Matiasa Soule.

Wynik rywalizacji w Weronie po raz kolejny stawia pod ścianą obecnego szkoleniowca Romy. Ivan Jurić nie może być pewny, że w czwartek pojawi się na ławce i poprowadzi drużynę w spotkaniu z Royale Union Saint-Gilloise w Lidze Europy. Włoskie media zgodnie donoszą, że Chorwat w ciągu kilku najbliższych dni ma stracić pracę.

Kto zastąpi 49-latka? Damiano Er Faina poinformował o pięciu kandydatach. Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Frank Lampard, Edin Terzic i Graham Potter – to potencjalni następcy Juricia. Każdy z wspomnianych szkoleniowców obecnie pozostaje bez zatrudnienia. Mancini niedawno został pożegnany przez reprezentację Arabii Saudyjskiej, Ranieri po sezonie rozstał się z Cagliari, Terzic z Borussia Dortmund, a Lampard i Potter po raz ostatni prowadzili klub w 2023 roku.

Zobacz także: UEFA ostro reaguje ws. Złotej Piłki. “Podejmiemy kroki prawne”