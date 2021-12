fot. PressFocus Na zdjęciu: Służby medyczne

Koronawirus we Włoszech znów zaczyna siać niepokój. Włoski rząd podjął zatem kluczowe decyzje dotyczące epidemii COVID-19.

Epidema koronawirusa znó przypomina o sobie we włoskiem sporcie

Ostatnio została podjęta o zmniejzeniu limitu widzów na trybunach

Kolejne rozporządzenie włoskiegi rządu wejdzie w życie 10 stycznia 2022 roku

Sportowcy we Włoszech nie będą objęci taryfą ulgową

Koronawirus we Włoszech znów paraliżuje nie tylko kluby piłkarskiej. 10 stycznia wejdzie w życie nowe rozporządzenie włoskiego rządu.

Aktualnie we Włoszech funkcjonuje Zielona Przepustka wprowadzona przez Unię Europejską. To elektroniczne zaświadczenie potwierdzające status szczepień, niedawny powrót do zdrowia po zakażeniu koronawirusem lub negatywny wynik testy wykonany 48 godzin wcześnie.

Tymczasem po wejściu w życie nowego rozporządzenia we Włoszech obowiązywać będzie Super Zielona Przepustka. Będzie wydawana wyłącznie w pełni zaszczepionym lub chorym obywatelom. Negatywny test nie wystarczy tym samym, aby odwiedzić jakikolwiek obiekt sportowy w Italii, czytamy w internetowym wydaniu La Gazzetta dello Sport.

Włoscy dziennikarze przekazują jednocześnie, że wyjątkiem nie będą objęci sportowcy. Działania te nie dotkną zbytnio Serie A, gdyż do października zaszczepionych zostało 98 procent piłkarzy – jednak niektórzy już potrzebują powtórnych szczepień. Dla porównania w angielskiej Premier League do października zaszczepiono 68 procent sportowców. Obecnie w pełni zaszczepionych zawodników jest 77 procent.

Czytaj więcej: Udinese rozwiązało kontrakt z Teodorczykiem

AC Milan AS Roma 1.98 3.75 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30. grudnia 2021 12:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin