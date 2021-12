PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Teodorczyk

Udinese Calcio poinformowało o rozwiązaniu kontraktu z Łukaszem Teodorczykiem. Pierwotnie umowa miała obowiązywać do końca czerwca 2022 roku, ale Polak nie wystąpił w żadnym spotkaniu bieżącego sezonu. Obecnie może poszukać nowego pracodawcy, mając własną kartę na ręku.

Udinese Calcio rozwiązało umowę z Łukaszem Teodorczykiem za porozumieniem stron

Polak był zawodnikiem włoskiej drużyny od 2018 roku, ale w bieżącym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu

Teraz może swobodnie poszukać nowego pracodawcy

Udinese pożegnało się z Teodorczykiem

Łukasz Teodorczyk nie jest już zawodnikiem Udinese Calcio. Włoski klub poinformował w środę, że zdecydował się rozwiązać z polskim napastnikiem kontrakt za porozumieniem stron.

Były reprezentant naszego kraju był zawodnikiem zespołu z Udine od 2018 roku. To wówczas, po świetnym okresie w Anderlechcie Bruksela został wykupiony za 3,5 miliona euro. Sezon 2020/2021 Łukasz Teodorczyk spędził w belgijskim RSC Charleroi, a ubiegłego lata wrócił do Włoch. Od lipca nie rozegrał jednak ani minuty w Udinese. Choć jego kontrakt obowiązywał do końca czerwca 2022 roku, obie strony doszły do wniosku, że dalsza współpraca jest bezzasadna.

Teraz 30-latek może już swobodnie poszukiwać nowego pracodawcy. Nie wiadomo, jakie ma propozycje zza granicy, ale ze swoim doświadczeniem z pewnością może liczyć na angaż w PKO BP Ekstraklasie. Pytanie brzmi, czy polskie kluby będą w stanie sprostać wymaganiom finansowym napastnika?

Zobacz również: PZPN miał porozumieć się z Paulo Sousą. “Portugalczyk opłacił odszkodowanie”.