Choć Juventus przez niemal całe lato starał się sprzedać Dusana Vlahovicia, obecnie jest gotowy zaoferować mu przedłużenie umowy. Jeśli do tego dojdzie, będzie się wiązało ze znaczną podwyżką dla serbskiego napastnika.

Latem Juventus usiłował sprzedać Dusana Vlahovicia do Chelsea

Obecnie, jednak, Stara Dama ma zaoferować napastnikowi przedłużenie umowy

Serb jest ponoć otwarty na rozpoczęcie negocjacji

Vlahović na dłużej w Juventusie?

Przez niemal całe lato włoskie media spekulowały na temat sprzedaży Dusana Vlahovicia. Juventus miał być niezadowolony z jego występów. Do tego jego odejście mogłoby doprowadzić do kontrowersyjnej wymiany z Chelsea, na mocy której do Turynu trafiłby Romelu Lukaku. Ostatecznie, jednak, Belg zdecydował się na Romę.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, sporo się pozmieniało. Juventus zamierza bowiem zaproponować 23-latkowi przedłużenie umowy. Obecna obowiązuje do 2026 roku, nowa przedłużyłaby współpracę o kolejny sezon. Wiązałaby się też z podwyżką. Obecnie napastnik inkasuje siedem milionów euro za rok. Ta kwota może wzrosnąć do dziesięciu milionów, z kolei w ostatnim sezonie obowiązywania umowy zwiększyłaby się aż do 12,5 miliona euro.

Podobno sam piłkarz jest zainteresowany przedłużeniem współpracy. Do rozmów ma dojść niebawem.

Vlahović wystąpił w tym sezonie w trzech meczach Serie A. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

