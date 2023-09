IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Nahuel Molina

Nahuel Molina świetnie zaadaptował się w Atletico Madryt

Reprezentant Argentyny wzbudza zainteresowanie w Premier League

Rojiblancos zamierzają przedłużyć z 25-latkiem umowę, jednocześnie zwiększając klauzulę odstępnego do 90 milionów euro

Molina zmieni La Ligę na Premier League? Wielkie marki w grze o mistrza świata

Nahuel Molina przeniósł się do Atletico Madryt przed rokiem. Po udanym okresie w Udinese Calcio, Włosi otrzymali za prawego obrońcę 20 milionów euro. I trzeba przyznać, że ostatni sezon okazał się dla piłkarza bardzo udany.

Relatywnie szybko zaadaptował się w Hiszpanii, na wiosnę będąc jednym z fundamentów odrodzonej drużyny “Cholo” Simeone. Do tego wcześniej, na przełomie listopada i grudnia, sięgnął wraz z reprezentacją Argentyny po mistrzostwo świata. Teraz 25-latek wzbudził zainteresowanie wśród klubów Premier League.

Jak donosi dziennik OK, usługami Moliny interesują się Manchester City, Arsenal i Aston Villa. Na temat aktualnej klauzuli odstępnego w kontrakcie piłkarza pojawiły się przeróżne informacje, wahające się od 30 do 70 milionów euro. Atletico zamierza jednak w najbliższym czasie przedłużyć z piłkarzem umowę do 2029 roku, jednocześnie zabezpieczając się klauzulą w wysokości 90 milionów euro. Reprezentanci Premier League muszą zatem szykować się na sięgnięcie głęboko do kieszeni.

Molina rozegrał w tym sezonie jedno spotkanie w La Lidze. Udało mu się strzelić w nim bramkę.

