Urbański wrócił do składu Monzy. Włoskie media zgodne ws. występu Polaka

Mozna znowu przegrała, Urbański zawiódł w meczu z Venezią

Kacper Urbański w ostatnich tygodniach musiał przyzwyczaić się do oglądania poczynań kolegów z ławki rezerwowych. W ostatnich czterech meczach ani razu nie pojawił się na boisku. Do wyjściowego składu wrócił jednak na spotkanie z Venezią, lecz powrotu do gry nie będzie miło wspominał. Monza nie tylko przegrała (0:1), ale pomocnik nie zaprezentował się zbyt dobrze.

Włoskie media w pomeczowych ocenach były zgodne. Postawa Urbańskiego nie zachwyciła, a Polak wyglądał na boisku na zdenerwowanego. W jego grze brakowało precyzji, a ponadto musiał uważać w obronie, ponieważ miał na koncie żółtą kartkę.

– Nie pokazał się z dobrej strony. Między innymi z powodu żółtej kartki, którą otrzymał w pierwszej połowie – napisał serwis Tuttomercato.

– Wydawał się zdenerwowany. Nie zawsze był precyzyjny – ocenił portal Forza Monza.

– Niezbyt dobry. Był ograniczony przez żółtą kartkę z pierwszej połowy – podsumował portal Calciomercato.

Po zmianie klubu w zimę Urbański rozegrał łącznie 7 spotkań, w których spędził na boisku 496 minut. Bilans Monzy z Polakiem w składzie to jeden remis i sześć porażek. Warto dodać, że podopieczni Alessandro Nesty ostatni raz wygrali w styczniu, pokonując Fiorentinę (2:1). Na ten moment wszystko wskazuje na to, że spadną do Serie B. Po 32. kolejkach mają aż 11 punktów straty do bezpiecznego miejsca w tabeli.