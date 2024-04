Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus Turyn szuka następcy Massimiliano Allegriego

Thiago Motta zapewnił, że nie podjął jeszcze żadnych decyzji

Bologna walczy o udział w Lidze Mistrzów

Thiago Motta skupiony na Serie A

Bologna jest na najlepszej drodze, żeby awansować do następnej edycji Ligi Mistrzów. Klub prowadzony przez Thiago Mottę zajmuje czwartą lokatę z przewagą trzech punktów nad piątą AS Romą po 31. kolejce Serie A. Szkoleniowcowi z końcem obecnej kampanii wygasa umowa i latem zapewne podejmie się nowego wyzwania.

Motta wykonuje kapitalną robotę we Włoszech, co nie umknęło największym gigantom w Europie. Wiele mówiło się zainteresowaniu ze strony Liverpoolu, Manchesteru United czy też Bayernu Monachium. Jak się okazuje, trenerowi najbliżej do Juventusu, który miał osiągnąć porozumieć się z 42-latkiem.

Włoch zapewnił szefów Bolonii, że nie podjął jeszcze żadnych decyzji dotyczących swojej przyszłości, chcąc skupić się na zakończeniu sezonu. Bologna po ostatnim bezbramkowym remisie z Frosinone, w sobotę podejmie AC Monzę.