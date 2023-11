IMAGO / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus w niedzielę odniósł kolejne zwycięstwo

Stara Dama skromnie 1:0 pokonała Fiorentine

Allegri tonuje nastroje wokół Juventusu

Juventus postawił autobus w polu karnym. Allegri chwali defensywę

Juventus bardzo szybko objął prowadzenie w meczu z Fiorentiną po golu Mirettiego, a następnie cofnął się do głębokiej defensywy. Swojej gry nie zmienił do końca meczu, co przełożyło się zaledwie na trzydziestoprocentowe posiadanie piłki. Rywale stworzyli sobie aż 25 sytuacji podbramkowych, ale nie zdołali pokonać Szczęsnego.

– Strzeliliśmy gola, a następnie dużo cierpieliśmy na boisku. Mecze przeciwko Fiorentinie zawsze są trudne, bo to ofensywnie usposobiony zespół, ale moi piłkarze spisali się świetnie. Szczęsny mimo licznych ataków i dośrodkowań nie miał zbyt wiele pracy – przyznał Allegri.

Juventus jest obecnie wiceliderem Serie A ze stratą dwóch oczek do pierwszego Interu. Eksperci uważają, że brak gry w europejskich pucharach pomoże Starej Damie w powalczeniu o mistrzostwo, ale szkoleniowiec Bianconerich tonuje nastroje. – Zawsze musimy patrzeć w przyszłość, ale to nie oznacza walki o scudetto. Inter, Milan i Napoli są mocniejsi, bardziej zgrani, podczas gdy my tworzymy drużynę z kilkoma młodymi i niedoświadczonymi zawodnikami – odparł.

Zobacz również: Juventus wytrzymał szalony napór Fiorenitny. Czyste konto Szczęsnego