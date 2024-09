SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski przedłuży kontrakt z Bologną

Bologna w poprzednim sezonie Serie A znakomicie spisała się w rozgrywkach Serie A i zajęła miejsce w TOP5. Taki wynik dał Rossoblu awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jednym z kluczowych zawodników, który przyczynił się do wielkiego sukcesu był reprezentant Polski – Łukasz Skorupski. 33-letni bramkarz związany jest z czerwono-niebieskimi od 2018 roku i wygląda na to, że jego przygoda na Stadio Renato dall’Ara będzie trwać nadal.

Obecna umowa wychowanka Górnika Zabrze wygasa wraz z końcem sezonu 2024/2025. Jak poinformował Nicolo Schira w najbliższym czasie Łukasz Skorupski przedłuży kontrakt z włoskim klubem. Szczegółów dotyczących warunków nowego kontraktu na tę chwilę nie znamy. Natomiast według informacji z Półwyspu Apenińskiego w umowie bramkarza znajduje się klauzula automatycznego przedłużenia umowy o 12 miesięcy.

Lukasz #Skorupski is getting closer to extend his contract with #Bologna. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 27, 2024

W nadchodzących tygodniach według calciomercato.com ma dojść do spotkania na linii Bologna – Skorupski. Wtedy przedstawiciele golkipera będą rozmawiać o warunkach nowego kontraktu. Jasne jest, że dla Rossoblu bramkarz reprezentacji Polski to kluczowy zawodnik. O tym, ile znaczy dla zespołu, świadczy między innymi pierwszy mecz w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. 33-latek obronił podczas meczu rzut karny, co okazało się kluczowe w kontekście zdobycia cennego punktu.

Skorupski podczas pobytu w Bologni rozegrał w klubie 220 spotkań, w których 54 razy zachował czyste konto.