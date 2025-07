Ciro Immobile znowu w topowej lidze. Transfer potwierdzony

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ciro Immobile

Bologna sprowadziła Ciro Immobile. Oficjalny komunikat

Bologna pochwaliła się w mediach społecznościowych sprowadzeniem Ciro Immobile, który przechodzi do włoskiego klubu na podstawie wolnego transferu. 35-letni napastnik mógł przeprowadzić się do ekipy Rossoblu bez kwoty odstępnego, ponieważ wcześniej porozumiał się z Besiktasem Stambuł co do rozwiązania umowy. 57-krotny reprezentant Włoch po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku.

Warto dodać, że wspomniana wyżej umowa zawiera opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Zatem Ciro Immobile wraca do Serie A po zaledwie jednej kampanii spędzonej w lidze tureckiej. Mierzący 185 centymetrów snajper był skuteczny w Super Lig, ale nie do końca przystosował się do życia nad Bosforem. Doświadczony atakujący na tamtejszych boiskach rozegrał łącznie 41 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył 4 asysty, zajmując 6. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Benvenuto in rossoblù 𝐂𝐈𝐑𝐎 🤝🇮🇹#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 10, 2025

Ciro Immobile najefektywniejszy okres w swojej karierze przeżywał w Lazio Rzym, którego koszulkę z powodzeniem przywdziewał w latach 2016-2024. W tym czasie środkowy napastnik pojawił się na murawie w 340 spotkaniach, strzelił 207 goli oraz zanotował 54 ostatnie podania. W sezonie 2019/2020 skuteczny snajper został nawet zdobywcą Złotego Buta. Reprezentant Włoch w swoim piłkarskim CV posiada również takie zespoły jak Juventus, Torino, Genoa, Pescara Calcio, hiszpańska Sevilla i niemiecka Borussia Dortmund.