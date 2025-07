Milan wytypował następcę Theo Hernandeza. Rozmowy się rozpoczęły

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Archie Brown trafił na listę Milanu. Trwają negocjacje

AC Milan musi znaleźć nowego lewego obrońcę po odejściu Theo Hernandeza. Francuz był kluczowym zawodnikiem w ostatnich sezonach, ale tego lata przeniesie się do Al-Hilal za około 30 milionów euro. Matteo Moretto ujawnił, że Rossoneri rozpoczęli rozmowy ws. pozyskania następcy, a ma nim być Archie Brown z belgijskiego Gent.

Archie Brown jest dostępny za zaledwie 8 milionów euro, co czyni go tanim, ale również ryzykownym wyborem, ponieważ liga belgijska to znacznie niższy poziom niż Serie A. Dziennikarz Matteo Moretto poinformował, że rozmowy ws. transferu Browna już się rozpoczęły, ale jednocześnie nie jest on pierwszą opcją na liście. Milan zdecydowanie bardziej wolałby sprowadzić Miguela Gutierreza z Girony.

Milan szuka młodego gracza, który dopiero może stać się gwiazdą, a Brown pasuje do tego profilu. Wcześniej media wspominały o innych celach, ale wstępna oferta dla Anglika może oznaczać zmianę priorytetów. Głównym atutem transferu piłkarza Gent jest cena, która nie naruszy budżetu Rossonerich.

Theo Hernandez zarobi w Al-Hilal 20 milionów euro netto rocznie i jednocześnie da Milanowi spory zastrzyk gotówki. Rossoneri muszą teraz mądrze zainwestować te środki. Zapewne wkrótce dowiemy się, czy negocjacje zakończą się sukcesem i kto ostatecznie zastąpi Francuza na San Siro.