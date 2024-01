IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Davide Frattesi

Inter pokonał 2:1 Hellas Weronę

Drugi gol dla Nerazzurrich wzbudził mnóstwo kontrowersji

Sędziowie przyznają, że nie powinien być uznany

Fatalny błąd sędziego w meczu Interu z Hellasem

Sytuacja z 93. minuty meczu Interu z Hellasem wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Nerazzurri zapewnili sobie zwycięstwo rzutem na taśmę po golu Frattesiego, jednak we wcześniejszej fazie akcji Bastoni ewidentnie faulował jednego z rywali.

Chociaż nagrania audio z tego weekendu nie mogą zostać opublikowane, dopóki nie zostaną w pełni przeanalizowane, Gervasoni przyznał, że zdarzenie z meczu Interu Mediolan jest dość łatwe do oceny.

– Przeanalizujemy to na spokojnie, ponieważ musimy zrozumieć, dlaczego nie doszło do interwencji VAR. To był błąd, ten gol absolutnie powinien zostać nieuznany. Wysłuchaliśmy nagrania, później będzie czas na omówienie. Musimy zrozumieć, czy sędzia VAR uznał to za zagranie za zgodne z przepisami, podczas gdy Bastoni celowo uderza zawodnika drużyny przeciwnej – przyznał Gervasoni.

Zobacz również: Barcelona znów ma kłopot. Defensor kontuzjowany