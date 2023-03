Jak donosi włoski dziennik "Tuttosport", Romelu Lukaku może być gotowy obniżyć zarobki, aby tylko nie wracać do Chelsea. Belg jest skory zrobić wszystko, żeby zostać w Interze.

PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku nie ma zamiaru wracać do Chelsea

Belgijski napastnik bardzo dobrze czuje się w Interze

Jest gotowy obniżyć pensję, aby zostać w Mediolanie

Romelu Lukaku desperacko próbuje zostać na Półwyspie Apenińskim

Romelu Lukaku przed sezonem wrócił do Interu, zostając wypożyczonym z Chelsea. Belgijski napastnik nie czuł się dobrze w stolicy Wielkiej Brytanii. Mimo że pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał właśnie w koszulce “The Blues”. Sezon 2021/22 dla 29-latka był swego rodzaju koszmarem. Nie potrafił dogadać się z trenerem oraz z kolegami z drużyny. Na domiar złego, kibice londyńskiego klubu mocno uwzięli się na niego. Z tego powodu chciał jak najszybciej opuścić Chelsea, która zaakceptowała latem ofertę wypożyczenia Interu.

Reprezentant Belgii, łącznie z obecnym sezonem, spędził we włoskim klubie trzy lata. Poprowadził drużynę w sezonie 2020/21 do upragnionego mistrzostwa. Obecnie jednak nie potrafi przełożyć formy z tamtych rozgrywek, ale mu to zbytnio nie przeszkadza. Lukaku bardzo dobrze czuje się w Interze i chciałby zostać w Mediolanie na jeszcze kolejny sezon.

Dziennik “Tuttosport” informuje, że z tego powodu Belg może być gotowy obniżyć zarobki. Jest skory zarabiać nawet połowę mniej, aby tylko reprezentować barwy Interu. Włoski klub może wkrótce przygotować nową ofertę wypożyczenia z innymi zarobkami niż do tej pory widniały w kontrakcie Lukaku.

