Hummels zadowolony po zmianie trenera. Liczy na nowy start w Romie

Mats Hummels nie kryje radości z perspektywy współpracy z Claudio Ranierim, który wkrótce obejmie stery w Romie po zwolnieniu Ivana Juricia. 36-latek, który latem trafił do Rzymu z Borussii Dortmund, ma nadzieję, że nowy trener pomoże mu w pełni wykorzystać swój potencjał na boisku.

Hummels czeka na rozpoczęcie współpracy z Ranierim

Mats Hummels, po niełatwym początku sezonu i jednej rozegranym dotąd meczu AS Romy, zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym wpatruje się w ekran smartfona, dodając podpis „Ja przez ostatnie 72 godziny”. W ten sposób wyraził swoje podekscytowanie po decyzji o zmianie trenera. Post zdobył szybko popularność, gromadząc dziesiątki tysięcy “polubień” w pierwszej godzinie od publikacji, co pokazuje, jak dużą uwagę budzi jego sytuacja w Romie.

Hummels ma ważny kontrakt z Romą do czerwca 2025 roku. Zarabia 2 miliony euro netto rocznie. Choć na razie wystąpił tylko raz, w przegranym 1:5 meczu z Fiorentiną, gdzie zaliczył niefortunny samobójczy gol, liczy na odwrócenie swojej sytuacji z nowym trenerem. Ivan Jurić widział w Niemcu jedynie rezerwowego i mówił o tym otwarcie, przez co Niemiec rozważał nawet zimowe odejście z zespołu Giallorossich. Jednak jego sytuacja może zupełnie się odmienić po dołączeniu do klubu Claudio Ranierego.

Claudio Ranieri, który wniesie do Romy bogate doświadczenie, jest dla Hummelsa nadzieją na odzyskanie formy i regularne występy. Obrońca chce pokazać, że wciąż jest wartościowym zawodnikiem i odegrać ważną rolę w defensywie Romy. Zmiana trenera może też sprawić, że Niemiec pozostanie na Stadio Olimpico przynajmniej do zakończenia obecnego sezonu.

