Piotr Zieliński strzelił gola dla Napoli, które pokonało 4:0 Sampdorię z Bartoszem Bereszyńskim w składzie. W zakończonym remisem 1:1 meczu Torino – Lazio, zagrał Karol Linetty.

Pokaz siły neapolitańczyków

Pierwsza połowa meczu rozgrywanego na Stadio Luigi Ferraris mogła się podobać. Sampdoria i Napoli chciałby grać ofensywnie i strzelać gole. Oba założenie realizowali jednak tylko neapolitańczycy, którzy na przerwę schodzili wygrywając 2:0. Najpierw do siatki po asyście Lorenzo Insigne i błędzie bramkarza, trafił Victor Osimhen. W ślady Nigeryjczyka prawie pół godziny później poszedł Fabian Ruiz. Jemu również asystował Insigne.

Po zmianie stron Napoli wciąż dyktowało intensywne tempo gry. Goście dążyli do podwyższenia prowadzenia i pięć minut po wznowieniu gry, Osimhen mógł się pochwalić dubletem po wykorzystaniu sytuacji sam na sam. W 59. minucie Hirving Lozano podał do będącego w szesnastce Piotra Zielińskiego. Polak nie zastanawiał się i z pierwszej piłki przymierzył lewą nogą w prawy róg bramki. Dla pomocnika Napoli był to pierwszy gol w tym sezonie Serie A. Finalnie neapolitańczycy triumfowali 4:0.

Immobile bohaterem Lazio

Nudy nie było również w potyczce Torino – Lazio. Pod względem posiadania piłki, stroną przeważającą było Lazio. To turyńczycy grali jednak wyraźnie lepiej. Oddali także sporo strzałów. Postawa ta dała gospodarzom gola w 76. minucie. Wówczas Wilfried Singo zagrał do Marko Pjacy, a ten pokonał bramkarza po uderzeniu głową. Lazio oddało w tym spotkaniu tylko dwa celne strzały, z czego jeden dał gola rzymianom. W doliczonym czasie gry rzut karny wykorzystał Ciro Immobile. Wobec tego Torino zremisowało 1:1 z Lazio.