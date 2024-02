IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba jest zawieszony w związku z aferą dopingową

Pomocnik wciąż walczy o swoją niewinność

Głos w tej sprawie zabrała jego agentka

Pogba chce wrócić do gry

Paul Pogba po pozytywnym wyniku testu na obecność DHEA został zdyskwalifikowany. Ale jego proces nadal jest w toku, a sprawa w Krajowym Trybunale Antydopingowym została przełożona ze stycznia na luty. Wkrótce powinniśmy poznać jej rozstrzygnięcie.

– Pogba może jutro wrócić na boisko. Jest gotowy na każdą sytuację, jest także mistrzem pod względem mentalnym. Przyjmuje cios, trawi go i idzie dalej. Nie ruszył do przodu nieodpowiedzialnie, trenuje ze świadomością, że musi być gotowy. Czasami pytam go: Może zrobimy coś innego? A on się złości i mówi do mnie: „Rafa! Muszę trenować. Nie rozumiecie, chcę grać, muszę dokończyć podróż, którą zacząłem – powiedział Pimenta.

– Gdyby miał jutro zagrać, mógłby wejść na boisko i grać. Oczywiście jest to trudny moment do pokonania – dodała.

