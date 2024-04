Według La Gazzetty dello Sport problemy Juventusu w tworzeniu okazji do zdobywania bramek to pierwszy powód, dla którego dyrektorzy Starej Damy powinni zwolnić Massimiliano Allegriego latem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Przyszłość Allegriego stoi pod znakiem zapytania

Juventus rozważa zmianę szkoleniowca

Media wskazały powód, który powinien wpłynąć na decyzję

Allegri odejdzie z Juventusu po sezonie?

W sobotę Juventus zremisował 0:0 z Torino w Derby della Mole, co oznacza, że podopieczni Maxa Allegriego zajmują trzecie miejsce w tabeli Serie A z 63 punktami i zaledwie dwoma zwycięstwami w ostatnich 11 meczach w Serie A.

Kontrakt Allegriego z Juventusem wygasa w czerwcu 2025 roku, ale jego przyszłość w Turynie jest coraz bardziej niepewna. W ostatnim czasie pojawia się mnóstwo doniesień, że szkoleniowiec latem opuści klub.

Tymczasem dziennikarze La Gazzetty dello Sport zwrócili uwagę na brak stwarzanych sytuacji przez Juventus. Gra Bianconerich często jest powolna i przewidywalna, przez co łatwo są powstrzymywani defensorów rywali. – Juventus nie kreuje, więc nie strzela. To główny aspekt, o który obwinia się Starą Damę, i który powinien nakłonić dyrektorów klubu do rozważenia zmian na ławce trenerskiej – napisano.

