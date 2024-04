Xavi Hernandez zabrał głos na temat zbliżającego się meczu rewanżowego z Paris Saint-Germain. Szkoleniowiec FC Barcelony podkreślił, że jeszcze nic nie jest przesądzone i zaapelował do fanów o wsparcie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi wypowiedział się na temat meczu z PSG

Szkoleniowiec przekonuje, że to będzie piłkarska wojna

Hiszpan zaapelował też do fanów Blaugrany

Barcelona walczy o awans do półfinału Ligi Mistrzów

FC Barcelonie nie była faworytem pierwszego meczu z Paris Saint-Germain. Jednak Katalończycy rozegrali bardzo dobre zawody i w Paryżu wygrali 3:2. To stawia ich w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem, choć jeden gol przewagi jeszcze o niczym nie przesądza, z czego sprawę zdaje sobie Xavi Hernandez.

– W meczu z PSG nic nie zostało przesądzone. Apeluję do fanów: udajcie się na Montjuïc, zapełnijcie stadion, wspierajcie nas i cieszcie się meczem – przyznał Xavi Hernandez.

– Nie zdecydowałem jeszcze, jaki będzie skład na wtorkowy pojedynek. Uważam, że typowanie zwycięzcy to jak rzut monetą. Mamy delikatną przewagę, ale mierzymy się z naprawdę silnym zespołem. To będzie wielka wojna. Na boisku zrobimy wszystko, by awansować – dodał szkoleniowiec Blaugrany.

Rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną i Paris Saint-Germain odbędzie się w najbliższy wtorek. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

