Boulaye Dia jest wściekły na działaczy Salernitany, że zablokowali jego transfer do Premier League. Senegalski napastnik postanowił się nie wracać do Włoch po zgrupowaniu reprezentacyjnym, a udać się do Francji. Powodem tej decyzji 26-latka są rzekome problemy rodzinne - donosi "La Gazzetta dello Sport".