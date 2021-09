AC Milan pokonał u siebie Lazio (2:0). Bramki dla Rossonerich zdobyli Rafael Leao oraz Zlatan Ibrahimović. Dla Szweda był to pierwszy występ po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Wynik mógł być jeszcze wyższy, ale tuż przed przerwą rzut karny zmarnował Franck Kessie.

Sam Pedro to za mało, Milan wyszedł na prowadzenie dzięki konsekwencji

Na początku spotkania gracze Lazio usiłowali atakować wysokim pressingiem, ale nie przekładało się to na groźne okazje pod bramką Mike’a Maignana. W najlepszej z nich Sergej Milinković-Savić starał się wrzucić Francuzowi piłkę “za kołnierz”, ale golkiper zdążył odpowiednio zareagować. Wyjątkowo aktywny w pierwszej połowie był Pedro, ale to Milan jeszcze przed przerwą zdołał objąć prowadzenie. Gospodarze wyprowadzili podręcznikową kontrę. Rafael Leao zagrał do Ante Rebicia, a ten błyskawicznie odegrał z powrotem. Portugalczyk bez problemów pokonał Pepe Reinę mocnym strzałem. Jeszcze przed przerwą Rossoneri mogli podwoić swoje prowadzenie, gdy Franck Kessie wywalczył rzut karny po faulu Ciro Immobile. Iworyjczyk chciał sam wymierzyć sprawiedliwość, ale trafił jedynie w poprzeczkę.

Powrót szwedzkiego króla

Po zmianie stron przewaga Milanu jeszcze się uwydatniła. Wydarzeniem drugiej połowy był z pewnością powrót Zlatana Ibrahimovicia. Szwed przez ostatnie cztery miesiące leczył kontuzję kolana. 39-latek po raz kolejny pokazał, że nie jest zwyczajnym zawodnikiem, bo po upływie kilku minut od wejścia na boisko zerwał się do kontry i dzięki świetnemu ustawieniu wykorzystał precyzyjne dogranie Rebicia.

ON WRÓCIŁ! 🔥 PAN ZLATAN IBRAHIMOVIĆ! ⚽️



AC Milan prowadzi już 2:0 z S.S. Lazio. #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/b5krviQiv7 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 12, 2021

W końcówce gospodarze skupili się na utrzymaniu korzystnego wyniku, a Lazio zbytnio im w tym nie przeszkadzało. Ostatecznie Milan dowiózł dwubramkowe zwycięstwo, a jego kibice mogą z nadzieją wyczekiwać powrotu ulubieńców do Ligi Mistrzów.