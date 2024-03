Lionel Scaloni opuści reprezentację Argentyny? Sensacyjne wieści z Włoch

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Lionel Scaloni i Leo Messi

Lionel Scaloni to selekcjoner reprezentacji Argentyny

Mimo tego trener jest brany pod uwagę w Serie A

Ponoć o jego zatrudnieniu myśli Lazio

Lionel Scaloni łączony z Lazio

Lazio niedawno straciło pierwszego trenera, po tym jak Maurizio Sarri zdecydował się zrezygnować z posady. Teraz w rzymskiej ekipie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, który poprowadzi drużynę od sezonu 2024/2025.

Sensacyjne wieści przekazał serwis Corriere dello Sport, który informuje, że jednym z kandydatów do przejęcia Biancocelestich jest Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji Argentyny.

Raczej wątpliwe jest, że dojdzie to do skutku, bo Scaloni ma kontrakt z Argentyną obowiązujący do 2026 roku. Jednak faktem jest, że 45-latek w latach 2007-2013 reprezentował barwy Lazio jako piłkarz, co może go skusić do objęcia drużyny w przyszłości.