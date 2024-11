Lazio czekało na to od lat. Cichy bohater nowej ery

Lazio pod wodzą Marco Baroniego zachwyca kibiców i śmiało rywalizuje o najwyższe cele. Drużyna traci punkt do lidera Serie A i przewodzi w Lidze Europy. Może pochwalić się trzecim najlepszym atakiem w lidze z 29 bramkami.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Marco Baroni

Lazio zaliczyło znakomity początek sezonu

Marco Baroni, debiutujący w roli trenera Lazio, osiągnął wyniki, o jakich nie marzono od lat. W bieżącym sezonie jego drużyna zdobyła już 39 bramek w rozgrywkach ligowych i pucharowych, co znacznie przewyższa osiągnięcia poprzednich szkoleniowców na tym etapie sezonu.

W porównaniu do sezonu 2017/18, kiedy to Lazio prowadzone przez Simone Inzaghiego również rywalizowało o czołowe miejsca w Serie A, różnica w stylu gry i skuteczności drużyny jest widoczna. Baroni od początku wykorzystuje potencjał całej kadry, co pozwala utrzymać wysoki poziom zarówno w lidze, jak i w Europie.

Ani Inzaghi, ani Sarri w swoich najlepszych sezonach – 2019/20 i 2022/23 – nie mogli pochwalić się tak imponującymi wynikami. Pod wodzą Inzaghiego Lazio zwykle musiało poświęcać rozgrywki europejskie na rzecz ligi, a w czasach Sarriego ofensywa drużyny nie była tak efektywna. W bieżącym sezonie Baroni znalazł sposób na skuteczne rotowanie składem, co zaowocowało m.in. zdobyciem 11 goli w Lidze Europy po czterech meczach – to wynik lepszy niż osiągnięcia z sezonu 2017/18.

Dzięki spójnej taktyce i świetnej formie zawodników, Lazio ma realną szansę na walkę o tytuł mistrzowski. Jak powiedział Mattia Zaccagni: – Chcemy grać o najwyższe cele do samego końca.

