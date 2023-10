IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Już w najbliższą niedzielę Inter Mediolan zmierzy się z AS Romą

Kibice “Nerazzurrich” są gotowi na ponowne przybycie Romelu Lukaku na San Siro

Z tej okazji zostało zakupionych aż 30 tysięcy gwizdków

Mediolan gotowy na powrót Lukaku

Inter Mediolan w najbliższą niedzielę zmierzy się na własnym stadionie z AS Romą, w której występuje Romelu Lukaku. Fani “Nerazzurrich” są przygotowani na przyjazd belgijskiego napastnika. Kilka tygodni wcześniej wydali specjalne oświadczenie w tej sprawie, a dziś “calciomercato.com” przekazuje, że zostało zakupionych 30 tysięcy gwizdków, aby kibice mogli przywitać 30-latka.

Nienawiść ultrasów Interu do Romelu Lukaku rozkwitła podczas letniego okienka transferowego. Reprezentant Belgii długo zastanawiał się nad swoją klubową przyszłością. Początkowo był gotowy zostać na Stadio Giuseppe Meazza, później chciał dołączyć do Juventusu, a koniec końców wylądował w Rzymie. Wychowanek Anderlechtu w ciągu zaledwie jednej chwili stał się wrogiem numer jeden fanów “Nerazzurrich”.

Komisja Serie A podjęła decyzję o zawieszeniu Jose Mourinho. Oznacza to, że Portugalczyk nie będzie mógł poprowadzić drużyny z ławki rezerwowych. “The Special One” mocno podgrzał atmosferę przed meczem, nazywając kibiców “Nerazzurrich” hipokrytami.

– Nie spodziewałem się, że Lukaku będzie tak ważny dla Interu. To interesujące. Jego transfer z Interu do Romy, aby pomóc trenerowi, postrzegany jest jako dramat. Jednocześnie Hakan Calhanoglu przeszedł z Milanu do Interu i to jest coś cudownego. To samo dotyczy Vieriego, Cannavaro i wielu innych. To zaskakujące, prawda? – powiedział Mourinho.

