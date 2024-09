Kacper Urbański złoży podpis. Wszystko ustalone

Kacper Urbański jest o krok od przedłużenia kontraktu z Bologną - ujawnił Nicolo Schira. Nowa umowa reprezentanta Polski będzie ważna do 30 czerwca 2028 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Bologna przedłuży kontrakt z Kacprem Urbańskim

Kacper Urbański nie notuje udanego początku nowego sezonu, choć wpłynęły na to problemy zdrowotne 20-letniego pomocnika. Siedmiokrotny reprezentant Polski w aktualnej kampanii Serie A spędził na boisku zaledwie 7 minut, ale za to rozegrał aż 152 minuty podczas ostatniego zgrupowania drużyny narodowej, gdy Biało-Czerwoni zmierzyli się w Lidze Narodów ze Szkocją (3:2) oraz Chorwacją (0:1).

Bologna mimo wszystko wiąże przyszłość z Kacprem Urbańskim. Według najnowszych informacji przekazanych przez Nicolo Schirę utalentowany pomocnik jest o krok od przedłużenia kontraktu z włoskim klubem. Obecna umowa młodzieńca obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a nowa będzie ważna do połowy 2028 roku. Zawarcie porozumienia między stronami jest już tylko kwestią czasu.

Przypomnijmy, że Kacper Urbański przeprowadził się do akademii Bolonii na początku 2021 roku. Talent środkowego pomocnika został szybko dostrzeżony, czego efektem w lipcu 2022 roku był awans do pierwszego zespołu. Dotychczasowy bilans dwudziestolatka w seniorach Bolonii to 28 meczów i 1 asysta.

Urodzony w Gdańsku zawodnik wcześniej występował w tamtejszej Lechii. Mierzący 183 centymetry piłkarz do klubowej kasy Biało-Zielonych przyniósł 150 tysięcy euro, ponieważ dokładnie tyle zapłaciła za niego ekipa z Serie A. Aktualna wartość rynkowa Kacpra Urbańskiego wynosi 7 milionów euro.