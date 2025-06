Real Madryt straci młodą gwiazdę? Arda Guler na radarze giganta z Serie A

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler na wylocie z Realu Madryt? Inter Mediolan w gotowości

Arda Guler ma wciąż ważny kontrakt z Realem Madryt. Aktualna umowa piłkarza ze stołeczną ekipą obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. W każdym razie nie brakuje spekulacji, sugerujących, że reprezentant Turcji zmieni barwy klubowe. Konkretne informacje przekazał portal Defensa Central.

Źródło przekonuje, że zawodnikiem poważnie zainteresował się Inter Mediolan. Jest to związane z tym, że niejasna jest przyszłość Hakana Calhanoglu w ekipie z Serie A. Ewentualnie odejście zawodnika z mediolańskiej ekipy miałoby wpłynąć na to, że zwolniłoby się w klubie miejsce dla nowego gracza. Lukę mógłby wypełnić właśnie 20-latek z Realu.

Na dzisiaj Florentino Perez i Angel Sanchez zachowują spokój w sprawie, a wpływ na to, ma długość kontraktu Ardy Gulera. Jednocześnie władze Realu wierzą, że pod wodzą Xabiego Alonso znaczenie piłkarza w drużynie wzrośnie.

Arda Guler dołączył do ekipy z La Liga w lipcu 2023 roku. Real pozyskał zawodnika z Fenerbahce za 24 miliony euro. Od momentu, gdy piłkarz trafił do hiszpańskiej drużyny, to jak na razie w jej barwach wystąpił łącznie w 46 meczach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też dziewięć kluczowych podań. Rynkowa wartość gracza to natomiast 45 milionów euro.

Mimo młodego wieku Arda Guler ma już na swoim koncie 21 meczów w reprezentacji Turcji. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w listopadzie 2022 roku.

Czytaj także: Real bez lidera na Juve? Xabi Alonso zdradza, co z Mbappe