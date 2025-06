Ciro Immobile po roku spędzonym w Besiktasie wróci do Serie A. Jak podaje Nicolo Schira napastnik ma dołączyć do Bologni. Rossoblu czekają na zielone światło od tureckiego klubu.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ciro Immobile

Ciro Immobile naciska na transfer do Bologni

Ciro Immobile latem zeszłego roku podjął zaskakującą decyzję o wyjeździe z Włoch. Po ośmiu latach zdecydował się opuścić Lazio i spróbować sił w nowej lidze. Jego kolejnym przystankiem w karierze okazała się Turcja, a dokładnie Besiktas. Przygoda w Stambule nie należała jednak do udanych. Po roku poza ojczyzną napastnik wyraził chęć powrotu na Półwysep Apeniński.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie jego życzenie zostanie spełnione. Immobile doszedł do porozumienia z Bologną ws. warunków kontraktu. Reprezentant Włoch ma zarabiać 2 miliony euro rocznie na mocy kontraktu do czerwca 2027 roku.

Jak informuje Nicolo Schira włoski napastnik naciska na transfer. Do sfinalizowania transakcji brakuje tylko zielonego światła ze strony Besiktasu. Warto dodać, że zawodnik poszedł na duże ustępstwa, ponieważ w Stambule zarabiał 6 milionów euro rocznie.

Immobile podczas pobytu w Turcji rozegrał w barwach Besiktasu 41 spotkań, w których zdobył 19 goli i zaliczył 4 asysty. W nowym zespole będzie miał okazję spotkać dwóch reprezentantów Polski – Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego. Bologna w następnej kampanii oprócz Serie A weźmie także udział w Lidze Europy. Awans do europejskich pucharów wywalczyli dzięki zwycięstwu w Pucharze Włoch.