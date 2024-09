Zalewski żegna się z Romą. Transfer na ostatniej prostej

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski prawdopodobnie zostanie nowym zawodnikiem Galatasaray

Nicola Zalewski jest bliski odejścia z AS Romy. Polak, który odrzucił ofertę PSV Eindhoven pod koniec sierpnia, teraz otworzył się na możliwość przenosin do Galatasaray. Turcy złożyli atrakcyjną propozycję – 2 miliony euro rocznej pensji, co stanowi aż pięciokrotność jego obecnych zarobków w Rzymie. Choć jeszcze niedawno nie planował opuszczać Trigorii, napływ nowych zawodników, w tym Saelemaekersa, zwiększył konkurencję na lewej stronie boiska.

Roma i Galatasaray są blisko porozumienia, choć wciąż brakuje pełnej zgody co do kwoty transferu. Klub ze stolicy Włoch żąda około 10 milionów euro, a Galatasaray w ostatnich godzinach znacząco zbliżył się do tej kwoty. Negocjacje są na ostatniej prostej, a tureccy przedstawiciele dążą do tego, by wrócić do Stambułu z nowym zawodnikiem.

Dla Romy sprzedaż Zalewskiego teraz jest kluczowa, ponieważ jego kontrakt wygasa za rok, co oznaczałoby możliwość odejścia za darmo. Klub nie planuje rozmów na temat przedłużenia umowy, a transfer Zalewskiego przyniósłby korzyść finansową. Mimo że De Rossi darzy Polaka dużym szacunkiem, jak podkreślał wielokrotnie, w Romie nie ma zawodników nie na sprzedaż. Po latach spędzonych w Rzymie Zalewski jest na granicy pożegnania z klubem, który ukształtował jego karierę.

Najbliższe godziny będą decydujące dla losów młodego polskiego zawodnika, który po wielu latach w Romie może rozpocząć nowy etap swojej kariery w Turcji.

Zobacz również: Dumfries miał odejść z Interu. Nastąpił niespodziewany zwrot