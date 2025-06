Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jhon Lucumi

Jhon Lucumi na radarze Romy. Trwają rozmowy

Kilkanaście dni temu AS Roma dokonała zmiany na ławce trenerskiej – Claudio Ranieri wykonał swoją robotę i ustąpił ze stanowiska, a jego miejsce zajął dotychczasowy szkoleniowiec Atalanty Bergamo, czyli Gian Piero Gasperini. 67-letni Włoch podczas trwającego letniego okienka transferowego chce przebudować zespół Giallorossich, by w kampanii 2025/2026 powalczyć z nim o najwyższe cele. Rzymska drużyna bez wątpienia potrzebuje wzmocnień w formacji defensywnej, gdyż w tej ekipie kuleje pozycja stopera.

Aktualnie Gian Piero Gasperini tak naprawdę ma do swojej dyspozycji tylko dwóch środkowych obrońców – Evana Ndickę oraz Gianlukę Manciniego. Dlatego AS Roma bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu nowego stopera, a być może nawet dwóch zawodników do tego sektora boiska. Na szczycie listy życzeń rzymskiego klubu znajduje się gwiazda Bolonii, Jhon Lucumi – poinformował Fabrizio Romano. Włodarze z Wiecznego Miasta podobno są w stałym kontakcie z tym piłkarzem, co może zaowocować transferem.

„Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” [WIDEO]

28-krotny reprezentant Kolumbii z powodzeniem występuje w barwach wyżej wspomnianej Bolonii od sierpnia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Renato Dall’Ara za 8 milionów euro z Genku. Wcześniej perspektywiczny obrońca przywdziewał koszulkę Deportivo Cali, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W ostatnim sezonie Jhon Lucumi rozegrał 44 mecze, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Warto dodać, że 26-letni defensor razem z ekipą Rossoblu wygrał Puchar Włoch, pokonując w finale AC Milan.

Według portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa utalentowanego stopera wynosi 18 milionów euro. Umowa obrońcy z Bolonią obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.